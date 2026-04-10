Курс валют на 13 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна ослабит свои позиции по евро и злотому.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 апреля. Доллар потерял 1 коп. Евро вырос на 11 коп. Злотый прибавил 6 коп.
Об этом стало известно из официальных данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,45 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,90 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,99 (+6 коп.)
Как сообщалось, зарплаты в Украине значительно возрастут в апреле. Средняя заработная плата может пересечь новую психологическую отметку и достигнуть 30 850 грн. Однако в реальном секторе самые низкие зарплаты традиционно остаются в бюджетной сфере и неквалифицированном труде. Речь идет прежде всего о библиотекарах, уборщиках, охранниках и т.д.