Курс валют на 13 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 апреля. Доллар потерял 1 коп. Евро вырос на 11 коп. Злотый прибавил 6 коп.

Об этом стало известно из официальных данных НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,45 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,90 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,99 (+6 коп.)

Как сообщалось, зарплаты в Украине значительно возрастут в апреле. Средняя заработная плата может пересечь новую психологическую отметку и достигнуть 30 850 грн. Однако в реальном секторе самые низкие зарплаты традиционно остаются в бюджетной сфере и неквалифицированном труде. Речь идет прежде всего о библиотекарах, уборщиках, охранниках и т.д.

