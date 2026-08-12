Курс валют на 13 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют в четверг, 13 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США упала на 15 копеек и составляет 51,71 грн. Также снизились показатели евро и злотого на 14 и 5 копеек соответственно.

Реклама

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Реклама

Курс доллара

1 доллар США - 44,71 (-15 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,61 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,99 (-5 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.

Новости партнеров