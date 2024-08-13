Курс валют на 13 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ снова поднял курсы доллара, евро и злотого.

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 13 августа. Доллар подорожал на 16 коп. Евро прибавил аж 22 коп, а злотый — вырос на 10 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 грн (+16 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,10 грн (+22 коп)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,47 грн (+10 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,45-45,50 грн

"ПУМБ" – 44,90-45,50 грн

"УкрСиббанк" – 44,55-45,45 грн

"Укрэксимбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,31-10,52 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн

Напомним, украинцам автоматически перечислили субсидию из-за нового тарифа на электроэнергию. Однако если имущественное положение семьи изменилось, необходимо обновить данные в органах Пенсионного фонда.

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