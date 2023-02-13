Курс валют на 13 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 13 февраля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Евро за сутки подешевел на 32 копейки и стоит 39,06 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 15 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,16 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,1 грн. Покупают за 39,9 грн.

За евро в обменниках предлагают 43,4 грн. Продают за 43,8 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 39,30 грн – 39,90 грн

"Ощадбанк" – 39,85 грн – 40,65 грн

"Укрэксимбанк" – 39,70 грн – 40,20 грн

"Укрсиббанк" – 39,55 грн – 40,00 грн

ПУМБ – 39,75 грн – 40,75 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 41,40 грн – 42,40 грн

"Ощадбанк" – 42,40 грн – 43,35 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20 грн – 43,00 грн

"Укрсиббанк" — 41,90 грн — 42,90 грн

Райффайзен Банк — 42,00 грн — 42,80 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,20 грн – 9,10 грн

"Укрэксимбанк" – 8,70 грн – 9,20 грн

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.

Замороженная гривна: отпустит ли Нацбанк ее в свободное плавание?

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