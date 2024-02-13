Курс валют на 13 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта стремительно подорожала.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 13 февраля. Стоимость доллара – 37,89 – это аж на 27 коп. больше курса накануне. Евро добавил еще 29 коп., а польский злотый – 7 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,89 грн (+27 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,80 грн (+29 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,44 грн (+7 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,60 – 38,20 грн
- "Ощадбанк" – 37,75 – 38,20 грн
- "ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" – 37,60 – 38,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,15 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн
- "Сбербанк" — 40,50 — 41,45 грн
- "ПУМБ" – 40,80 – 41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,45 – 41,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 49,75 – 41,55 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,29 – 9,69 грн
- "Ощадбанк" – 9,10 – 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,20 – 9,60 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,00 – 9,70 грн
Напомним, в Украине доллар опускается до 38 гривен. При этом население покупает наличную валюту невиданными темпами, по данным финансовых аналитиков, в январе был побит рекорд 11-летней давности.
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