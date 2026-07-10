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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных доллар и евро немного потеряли в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

НБУ установил официальный курс валют на 13 июля. / © Getty Images

НБУ установил официальный курс валют в понедельник, 13 июля. Доллар потерял 2 коп. Евро снизился на 1 коп. Злотый упал на 11 коп.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,49 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,86 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,69 (-11 коп.).

Напомним, экономист Андрей Шевчишин ошарашил прогнозом, сколько может стоить доллар. до конца этого года. Базовая оценка составляет 45,5–45,6 грн/доллар. Однако экономист отмечает, что достижение этих показателей возможно при условии выхода страны на стабильное энергетическое перемирие.

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Дата публикации
Количество просмотров
340
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