Курс валют на 13 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый подешевели.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 13 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 5 коп. Злотый – на 3 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,35 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,86 грн (-3 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,72 – 37,22 грн
- "Ощадбанк" – 36,57 – 37,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн
- "Сбербанк" — 39,45 — 40,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,55 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,83 – 9,00 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 8,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн
- ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, экономист Олег Пендзин считает, что курс валют в Украине до конца 2023 года будет сохраняться на том уровне, который мы имеем сегодня. По его словам, этим летом ситуация также должна быть стабильной.