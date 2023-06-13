Курс валют на 13 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 13 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 5 коп. Злотый – на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,35 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,86 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,72 – 37,22 грн

"Ощадбанк" – 36,57 – 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн

"Сбербанк" — 39,45 — 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,55 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,83 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, экономист Олег Пендзин считает, что курс валют в Украине до конца 2023 года будет сохраняться на том уровне, который мы имеем сегодня. По его словам, этим летом ситуация также должна быть стабильной.

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