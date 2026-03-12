ТСН в социальных сетях

Курс валют на 13 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар снова вырос и пересек отметку в 44 грн.

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 13 марта. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 13 марта. Доллар взлетел еще на 16 коп. Евро прибавило 2 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,16 (+19 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,95 (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,96 (-1 коп.)

Напомним, финансист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар может пробить новую психологическую отметку до конца этого года. Последние несколько дней по нескольким причинам наблюдается ослабление гривны по отношению к доллару. В частности, из-за войны войны в Иране.

