Курс валют на 13 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 мая.
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 2 копейки и составила 43,97 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 8 копеек) и злотого (упал на 5 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,97 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,64 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,15 (-5 коп.).
Ранее мы писали о том, что в Украине резко подорожали доллар и евро из-за. Причин несколько: рост спроса на валюту, высокие цены на горючее и колебания на мировых рынках. Эксперты говорят, что НБУ пока перестал ослаблять гривну, а дополнительную стабильность оказывает финансовая помощь от ЕС. В то же время евро дорожает быстрее из-за укрепления европейской валюты в мире. Аналитики прогнозируют, что до конца мая ситуация на валютном рынке может стабилизироваться без резких скачков. Впрочем, украинцам советуют внимательно следить за курсом, ведь он и дальше будет зависеть от внешних экономических факторов и войны.