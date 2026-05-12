Курс валют на 13 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 мая.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 2 копейки и составила 43,97 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 8 копеек) и злотого (упал на 5 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,97 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,64 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,15 (-5 коп.).

Ранее мы писали о том, что в Украине резко подорожали доллар и евро из-за. Причин несколько: рост спроса на валюту, высокие цены на горючее и колебания на мировых рынках. Эксперты говорят, что НБУ пока перестал ослаблять гривну, а дополнительную стабильность оказывает финансовая помощь от ЕС. В то же время евро дорожает быстрее из-за укрепления европейской валюты в мире. Аналитики прогнозируют, что до конца мая ситуация на валютном рынке может стабилизироваться без резких скачков. Впрочем, украинцам советуют внимательно следить за курсом, ведь он и дальше будет зависеть от внешних экономических факторов и войны.

