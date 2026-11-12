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Курс валют на 13 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась к доллару и евро, стоимость которых уменьшилась.
Национальный банк установил официальный курс валют в пятницу, 12 ноября. Доллар уменьшился еще на 6 коп. Евро потерял в цене 15 коп., а польский злотый – 3 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 45,38 грн (+6 коп.).
Курс евро
1 евро - 50,33 грн (-15 коп.).
Курс злотого
1 польский злотый - 11,43 грн (-3 коп.).
Напомним, в Украине от 15 января 2027-го заработают новые условия программы «Есселя» . Украинцы до 25 лет смогут оформить кредит с первым взносом в 10%. Отдельное новшество касается семей с детьми. После рождения каждого ребенка ставка должна снижаться еще на 2%.
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