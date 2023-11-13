Курс валют на 13 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

13 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 36,36 грн. Он вырос на 33 копейки за выходные.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 38,56 грн – вырос на 4 копейки, польский злотый стоит 8,65 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,55 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,35 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 – 37,50 грн

"Сбербанк" — 37,00 — 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн

"Укрсиббанк" – 37,05 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,90 – 40,85 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн

"Укрсиббанк" – 39,30 – 40,20 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90 – 40,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 – 9,15 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

Что будет с курсом доллара в ноябре – читайте в новости.

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