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Курс валют на 13 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 13 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 13 ноября / Фото: pixabay.com

Курс доллара вырос после выходных.

13 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 36,36 грн. Он вырос на 33 копейки за выходные.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 38,56 грн – вырос на 4 копейки, польский злотый стоит 8,65 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,55 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,35 грн.

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,00 – 37,50 грн
  • "Сбербанк" — 37,00 — 37,70 грн
  • "ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,05 – 37,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,25 – 37,85 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
  • "Ощадбанк" – 39,90 – 40,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,30 – 40,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,90 – 40,60 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,63 – 9,15 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн
  • "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

Что будет с курсом доллара в ноябре – читайте в новости.

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