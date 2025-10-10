ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 13 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна значительно ослабла по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 13 октября. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 13 октября. Доллар взлетел на 10 коп. Евро упал в стоимости на 10 коп. Польский злотый потерял 4 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,60 (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,10 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,29 (-4 коп.)

Напомним, украинцев освободили от ряда платежей. ВРУ приняла важный закон, увольняющий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и другие категории пострадавших от войны от уплаты ряда административных сборов. Льготы касаются таких ключевых услуг, как регистрация недвижимости, открытие бизнеса и получение документов в ДРАЦС.

Дата публикации
Количество просмотров
121
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie