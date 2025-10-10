- Дата публикации
Курс валют на 13 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна значительно ослабла по отношению к американскому доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 13 октября. Доллар взлетел на 10 коп. Евро упал в стоимости на 10 коп. Польский злотый потерял 4 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,60 (+10 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,10 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,29 (-4 коп.)
Напомним, украинцев освободили от ряда платежей. ВРУ приняла важный закон, увольняющий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и другие категории пострадавших от войны от уплаты ряда административных сборов. Льготы касаются таких ключевых услуг, как регистрация недвижимости, открытие бизнеса и получение документов в ДРАЦС.