Курс валют на 13 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 13 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,39 грн. Евро за сутки вырос на 1 копейку и стоит 38,64 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого упал на 2 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,53 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн

"Сбербанк" — 40,15 — 41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,30 – 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,10 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" — 39,50 — 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 – 8,85 грн

"Сбербанк" — 8,15 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

Ждать ли обвала гривны и что будет дальше – читайте в новости.

Читайте также: