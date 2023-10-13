Курс валют на 13 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара вырос.
Национальный банк Украины на 13 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,39 грн. Евро за сутки вырос на 1 копейку и стоит 38,64 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс польского злотого упал на 2 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,53 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,8 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн
"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
"Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн
"Сбербанк" — 40,15 — 41,15 грн
"Укрэксимбанк" – 40,30 – 41,10 грн
"ПУМБ" – 40,10 – 40,80 грн
"УкрСиббанк" — 39,50 — 40,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,47 – 8,85 грн
"Сбербанк" — 8,15 — 8,90 грн
"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн
Ждать ли обвала гривны и что будет дальше – читайте в новости.
Читайте также: