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Курс валют на 13 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Доллар продолжил дорожать, а евро впервые за последнее время пошел на понижение.
НБУ установил официальный курс валют на вторник, 13 октября. Доллар прибавил в цене 7 копеек, тогда как евро подешевел на 7 копеек. Злотый, в свою очередь, подешевел на 3 копейки.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,95 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,24 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,45 (-3 коп.)
Напомним, 12 октября официальный курс доллара составлял 44,88 грн, а евро — 50,31 грн. Таким образом, в сутки американская валюта подорожала на 7 копеек, тогда как европейская подешевела на 7 копеек.
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