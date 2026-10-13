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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 13 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар продолжил дорожать, а евро впервые за последнее время пошел на понижение.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Курс валют

Курс валют / © ТСН

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 13 октября. Доллар прибавил в цене 7 копеек, тогда как евро подешевел на 7 копеек. Злотый, в свою очередь, подешевел на 3 копейки.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,95 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,24 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,45 (-3 коп.)

Напомним, 12 октября официальный курс доллара составлял 44,88 грн, а евро — 50,31 грн. Таким образом, в сутки американская валюта подорожала на 7 копеек, тогда как европейская подешевела на 7 копеек.

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