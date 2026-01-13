Курс валют на 13 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 13 января. Доллар вырос еще на 18 коп. Тем временем евро подорожал сразу на 38 коп. Злотый вырос на 10 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 43,25 (+18 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,52 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,00 (+10 коп.)

Иностранные валюты дорожают

Напомним, в начале января 2026 года курсы доллара и евро резко взлетели , в очередной раз побив исторические максимумы. Однако в ближайшее время ситуация на рынке может стабилизироваться.