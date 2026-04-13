Курс валют на 14 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 14 апреля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 43,43 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 15 копеек) и злотого (упал на 6 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,43 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,75 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.)
Напомним, гривна в последнее время укрепляется, доллар постепенно дешевеет и опустился ниже примерно 44 грн. В то же время, евро остается более нестабильным и дорогим (более 50 грн). Такая ситуация объясняется высоким предложением валюты на рынке относительно слабым спросом и реакцией НБУ. Эксперты отмечают, что сейчас нет оснований для панической покупки валюты. Более рациональной стратегией является постепенное накопление и диверсификация сбережений между гривной, долларом и евро.