Курс валют на 14 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк резко опустил курс евро — гривна сильно укрепилась.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курсы валют на 14 апреля.

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 14 апреля. Доллар потерял 2 коп. Евро снизился в цене на 15 коп. Злотый подешевел на 6 коп.

Об этом стало известно из официальных данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,43 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,75 (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели. – 13-19 апреля. В частности, он подчеркнул, что НБУ и дальше сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке. Экономика уже адаптировалась к повышению цен на горючее, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан.

