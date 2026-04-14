- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 14 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Нацбанк резко опустил курс евро — гривна сильно укрепилась.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 14 апреля. Доллар потерял 2 коп. Евро снизился в цене на 15 коп. Злотый подешевел на 6 коп.
Об этом стало известно из официальных данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,43 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,75 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели. – 13-19 апреля. В частности, он подчеркнул, что НБУ и дальше сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке. Экономика уже адаптировалась к повышению цен на горючее, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан.