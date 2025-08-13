ТСН в социальных сетях

Курс валют на 14 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 14 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 9 копеек и составляет 41,51 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,51 (+9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,61 (+54 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,42 (+14 коп.)

Напомним, гривна продолжает демонстрировать устойчивость . В августе, которое традиционно является началом ее ежегодного ослабления к доллару, она наоборот пошла вверх.

Как отмечают финансовые аналитики, все дело в Национальном банке, почти два года проводящем политику управляемой гибкости обменного курса гривны к доллару. Да, курс валют определяется рынком, но НБУ может влиять на него. Это позволяет избежать чрезмерных колебаний.

О том, чего ожидать от курса на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

