Курс валют на 14 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 февраля. Стоимость доллара – 38,12 грн, что на 23 коп. больше курса накануне. Евро добавил еще 32 коп., а польский злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,12 грн (+23 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,12 грн (+32 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,51 грн (+7 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,80 – 38,40 грн

"Ощадбанк" – 37,90 – 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"УкрСиббанк" — 37,75 — 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Ощадбанк" – 40,80 – 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,80 – 41,40 грн

"УкрСиббанк" — 40,60 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 49,95 – 41,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 – 9,74 грн

"Сбербанк" — 9,15 — 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,70 грн

Райффайзен Банк – 9,00 — 9,70 грн

Как сообщалось, с марта в Украине должны повыситься пенсии. Сейчас готовится постановление Кабинета министров о проведении индексации.

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