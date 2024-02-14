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Курс валют на 14 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 14 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на 14 февраля. / Фото: УНИАН

Валюта стремительно дорожает дальше.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 февраля. Стоимость доллара – 38,12 грн, что на 23 коп. больше курса накануне. Евро добавил еще 32 коп., а польский злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 38,12 грн (+23 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,12 грн (+32 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,51 грн (+7 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,80 – 38,40 грн
  • "Ощадбанк" – 37,90 – 38,45 грн
  • "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,75 — 38,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,50 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн
  • "Ощадбанк" – 40,80 – 41,70 грн
  • "ПУМБ" – 40,80 – 41,40 грн
  • "УкрСиббанк" — 40,60 — 41,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 49,95 – 41,75 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,32 – 9,74 грн
  • "Сбербанк" — 9,15 — 9,65 грн
  • "ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,70 грн
  • Райффайзен Банк – 9,00 — 9,70 грн

Как сообщалось, с марта в Украине должны повыситься пенсии. Сейчас готовится постановление Кабинета министров о проведении индексации.

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