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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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1557
Время на прочтение
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Курс валют на 14 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта резко взлетела в цене. Курс евро перевалил за 51 грн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 13 июля. Доллар добавил 18 коп. Евро взлетел в цене на 19 коп. Злотый вырос на 12 коп.

Об этом стало известно из сообщения Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,67 (+18 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,05 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,81 (+12 коп.)

Напомним, уже в сентябре этого года в Украине появится новая банкнота — 2000 гривен. На ней будет изображен поэт-шестидесятник, политзаключенный Василий Стус. Банкнота выполнена преимущественно в фиолетово-синих и розовых тонах, а также содержит не менее 20 современных элементов защиты и графические символы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1557
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