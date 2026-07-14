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Курс валют на 14 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Валюта резко взлетела в цене. Курс евро перевалил за 51 грн.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 13 июля. Доллар добавил 18 коп. Евро взлетел в цене на 19 коп. Злотый вырос на 12 коп.
Об этом стало известно из сообщения Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,67 (+18 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,05 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,81 (+12 коп.)
Напомним, уже в сентябре этого года в Украине появится новая банкнота — 2000 гривен. На ней будет изображен поэт-шестидесятник, политзаключенный Василий Стус. Банкнота выполнена преимущественно в фиолетово-синих и розовых тонах, а также содержит не менее 20 современных элементов защиты и графические символы.