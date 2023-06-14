Курс валют на 14 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подорожало, а вот злотый продолжает дешеветь.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подорожало на 12 коп. Злотый уменьшился еще на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,47 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,82 грн (-4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,57 – 37,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн
- "Сбербанк" — 39,45 — 40,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,05 – 40,85 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,86 – 9,02 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,15 грн
- "Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, согласно постановлению Нацбанка №502 коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары старого образца, 1996 года выпуска. Вы можете обратиться в банк с целой стодолларовой купюрой 1996 года выпуска, банк должен обменять такую на купюру на равноценную 2009 году выпуска