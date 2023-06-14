Курс валют на 14 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подорожало, а вот злотый продолжает дешеветь.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подорожало на 12 коп. Злотый уменьшился еще на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,47 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,82 грн (-4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,57 – 37,40 грн

"Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Сбербанк" — 39,45 — 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,05 – 40,85 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,86 – 9,02 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,15 грн

"Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, согласно постановлению Нацбанка №502 коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары старого образца, 1996 года выпуска. Вы можете обратиться в банк с целой стодолларовой купюрой 1996 года выпуска, банк должен обменять такую на купюру на равноценную 2009 году выпуска

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