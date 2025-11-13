ТСН в социальных сетях

Деньги

53
1 мин

Курс валют на 14 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Иностранная валюта выросла в цене. Гривна значительно ослабла.

Елена Капник
Курсы валют.

Национальный банк установил курс валют на пятницу, 14 ноября. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 14 ноября. Доллар прибавил 3 коп. Евро взлетело на 23 коп. Польский злотый прибавил 6 коп.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,06 (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,88 (+23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,56 (+6 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара на следующей неделе в течение 17-23 ноября. Так, доллар на наличном рынке будет находиться в пределах 41,8-42 грн, а евро – 48-49,5 грн. По прогнозу банкира, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1–0,15 грн.

53
