- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 14 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Иностранная валюта выросла в цене. Гривна значительно ослабла.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 14 ноября. Доллар прибавил 3 коп. Евро взлетело на 23 коп. Польский злотый прибавил 6 коп.
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 42,06 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,88 (+23 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,56 (+6 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара на следующей неделе – в течение 17-23 ноября. Так, доллар на наличном рынке будет находиться в пределах 41,8-42 грн, а евро – 48-49,5 грн. По прогнозу банкира, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1–0,15 грн.