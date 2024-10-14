Курс валют на 14 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных гривна укрепилась к доллару и евро.

Национальный банк Украины на 14 октября установил официальный курс доллара на уровне 41,18 грн. Он подешевел на 2 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро упал на 2 копейки и стоит 45,02 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,49 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41 грн.

За евро в обменниках предлагается 46,2 грн. Продают по 46,05 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,85 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,60-45,60грн

"Ощадбанк" – 44,85-45,70 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"УкрСиббанк" – 44,90-45,80 грн

"Укрэксимбанк" – 44,95-45,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,42-10,57 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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