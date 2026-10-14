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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 14 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар продолжает бить рекорды и достиг новой отметки в официальных расчетах НБУ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Доллары

Доллары / © Associated Press

Национальный банк Украины на 14 октября установил новый исторический максимум курса доллара. В то же время, европейская валюта и польский злотый тоже возобновляют рост.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 45,08 (+13 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,43 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,52 (+7 коп.)

Отметим, в НБУ прокомментировали опасения по поводу возможного взлета курса доллара до 50 грн. Замглавы Нацбанка Владимир Лепушинский отметил, что регулятор традиционно не дает числовых прогнозов, однако делает все для обеспечения стабильности гривны. Впрочем, чиновник заверил, что «курс в космос не летает», а главной целью НБУ остается удержание инфляции на уровне 5% для предотвращения резких валютных скачков.

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