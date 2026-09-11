Курс валют на 14 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Вы наверняка замечали небольшое отверстие в верхней части раковины в ванной комнате. На первый взгляд может показаться, что это просто изюминка конструкции или декоративная деталь. На самом деле это маленькое отверстие выполняет несколько важных функций и при определенных обстоятельствах даже может спасти ванную комнату от потопа.