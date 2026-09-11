ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
951
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 14 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна ослабится по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Курс валют на 14 сентября

Курс валют на 14 сентября / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 14 сентября. Доллар потерял в цене 1 коп. Евро снизился на 13 коп. Стоимость злотого снизилась на 6 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,54 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,63 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.).

Напомним, в НБУ посоветовали, куда девать сбережения, чтобы их не съела инфляция. Сохранение средств наличных или на обычных карточных счетах постепенно лишает их реальной ценности, ведь из-за роста цен покупательская способность постоянно снижается.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie