Курс валют на 15 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 15 мая.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 43,95 гривны. Изменились показатели евро (потерял 7 копеек) и злотого (прибавил 2 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,95 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 51,43 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 12,13 (+2 коп.).

Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше хранить деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.

