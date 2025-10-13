Курс валют на 14 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 октября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 41,61 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,61 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 48,13 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,29 (±0 коп.)

Ранее речь шла о том, что курс валют в Украине продолжает преподносить сюрпризы. Да, доллар снова пошел вниз. Вместе с американской валютой начала дешеветь и европейская.

