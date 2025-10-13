- Дата публикации
Курс валют на 14 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавив в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 октября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 41,61 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,61 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро – 48,13 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 11,29 (±0 коп.)
