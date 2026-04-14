Курс валют на 15 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на среду, 15 апреля. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 15 апреля. Доллар вырос на 6 коп. Евро взлетел на 57 коп. Злотый прибавил 16 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 43,49 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,32 (+57 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,09 (+16 коп.)

Курс валют в Украине

Экономист Олег Пендзин сообщил, что в ближайшие недели американская валюта в Украине может еще немного потерять цену. В то же время, спрос на валюту среди украинцев снижается, а предложение в обменниках остается достаточным.

Банкир Тарас Лесовой отмечает, что в течение недели, 13-19 апреля, курсы доллара и евро будут относительно стабильными. По словам эксперта, Национальный банк будет в дальнейшем сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке. Экономика уже адаптировалась к повышению цен на горючее, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан.