Курс валют на 15 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна значительно ослабла по отношению к иностранной валюте. В частности, евро прибавило 57 коп.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 15 апреля. Доллар вырос на 6 коп. Евро взлетел на 57 коп. Злотый прибавил 16 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,49 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,32 (+57 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,09 (+16 коп.)
Курс валют в Украине
Экономист Олег Пендзин сообщил, что в ближайшие недели американская валюта в Украине может еще немного потерять цену. В то же время, спрос на валюту среди украинцев снижается, а предложение в обменниках остается достаточным.
Банкир Тарас Лесовой отмечает, что в течение недели, 13-19 апреля, курсы доллара и евро будут относительно стабильными. По словам эксперта, Национальный банк будет в дальнейшем сохранять управляемое равновесие на внутреннем рынке. Экономика уже адаптировалась к повышению цен на горючее, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан.