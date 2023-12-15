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Курс валют на 15 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 15 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 15 декабря 2023 года. / Фото: УНИАН

Перед выходными евро и злотый резко возросли.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 15 декабря. Стоимость доллара – 36,99 грн – это на 3 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро вырос на 49 коп., а злотый — прибавил 15 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,99 грн (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,41 грн (+49 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,37 грн (+15 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн
  • "Сбербанк" — 37,30 — 37,75 грн
  • "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 36,95 – 37,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,70 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,85 – 40,85 грн
  • "Сбербанк" — 40,30 — 40,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,95 – 41,05 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,25 – 41,05 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,20 – 9,60 грн
  • "Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн
  • "ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

Как сообщалось, к концу года потребность в валюте растет, поэтому происходит освоение тех расходов, которые накапливаются в течение года. Поэтому мы наблюдаем небольшое ослабление гривни в последние дни.

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Дата публикации
Просмотры
354
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