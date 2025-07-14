Курс валют на 15 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 15 июля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составляет 41,83 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,83 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,89 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,47 (± 0 коп.)

Ранее говорилось, что с началом июля и второго полугодия года доллар в Украине продолжил демонстрировать относительную стабильность курса, в отличие от евро, стоимость которого растет не по дням, а по часам.

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Почему так, насколько заметно изменятся курсы двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.