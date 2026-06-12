Курс валют на 15 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на понедельник, 15 июня. / © Associated Press

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 15 июня. Доллар потерял 11 коп. Евро вырос на 2 коп. Злотый прибавил 3 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 44,81 (-11 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,85 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,21 (+3 коп.)

Напомним, аналитики отмечают, что финансовый рынок в июне не такой, как обычно: в отличие от предыдущих лет гривна не укрепляется, а доллар и евро, соответственно, дорожают. Какими в июне будут курс валют и цены в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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