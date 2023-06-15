Курс валют на 15 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменялся с 21 июля 2022 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 15 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подорожало на 3 коп. Злотый повысился на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,50 грн (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,86 грн (+4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продают по 40,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,60 – 37,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн
- "Райффайзен" – 36,90-37,40 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн
- "Ощадбанк" – 39,45 – 40,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,95 грн
- "Райффайзен" – 39,90 – 40,50 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,83 – 9,00 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн
- "Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, в Украине продают 5 копеек 1994 за 19 тысяч гривен. Монета считается редкой. Ее тираж составил не более 300 экземпляров. Ее главная особенность – гладкая группа.