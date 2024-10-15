Курс валют на 15 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 15 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро взлетел на 93 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,95 грн (+93 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,48 грн (-1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,60-45,60 грн

"Ощадбанк" – 44,80-45,65 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"УкрСиббанк" – 44,70-45,60 грн

"Укрэксимбанк" – 44,80-45,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,39-10,54 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Как сообщалось, в 2025 году за доставку газа украинцам придется заплатить больше , потому что с 1 января следующего года потребителям перечислят стоимость доставки топлива.

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