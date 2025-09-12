Курс валют на 15 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 15 сентября. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 15 сентября. Доллар потерял 3 коп. Евро вырос еще на 12 коп . Польский злотый добавил 6 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,28 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,39 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,37 (+6 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой дал прогноз по курса доллара и евро к концу сентября По предварительной информации, к началу октября на валютном рынке ожидается относительно стабильная ситуация. Курсы доллара и евро продолжат быть достаточно гибкими.

