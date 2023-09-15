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Курс валют на 15 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

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Курс валют на 15 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 15 сентября. / Фото: УНИАН

Перед выходными евро и злотый упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 15 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро уменьшился на 3   коп, а злотый – на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,23 грн (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,47 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн
  • "Ощадбанк" – 37,70 – 38,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,45 грн
  • "ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,85 – 41,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,40 – 8,77 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн
  • "ПУМБ" – 8,45 – 8,95 грн

В обменниках доллар продают в среднем за 37,80 грн., покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагают 40,50 грн., продают за 41,50 грн.

Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.

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Дата публикации
Просмотры
984
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