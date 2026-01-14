- Дата публикации
Деньги
155
1 мин
Курс валют на 15 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта начала дешеветь в цене. Гривна постепенно крепнет.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 15 января. Доллар потерял еще 5 коп. Евро уменьшилось на 6 коп, а злотый – на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 43,12 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,26 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,91 (-3 коп.)
Напомним, на днях в Украине евро приблизился к 51 гривне. По состоянию на 13 января средний курс продажи евро взлетел до 50,92 грн. Всего с 1 января евро прибавил в цене 82 коп.