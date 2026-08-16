ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
473
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 16 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины обнародовал курс валют в воскресенье, 16 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 44,69 грн. Показатели евро и злотого остались неизменными.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,69

Курс евро

  • 1 евро — 51,55

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,97

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie