- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 473
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 16 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют в воскресенье, 16 августа.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 44,69 грн. Показатели евро и злотого остались неизменными.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,69
Курс евро
1 евро — 51,55
Курс злотого
1 польский злотый — 11,97
Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.
Комментарии
Сортировать: