Курс валют на 16 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 16 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составила 42,24 гривны. Показатели евро и злотого не изменились.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,24 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,65 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,76 (+5 коп.)

Ранее говорилось, что 15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в диапазоне 42,1-42,6 грн (покупка-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 грн (покупка-продажа).

На наличном рынке курс будет находиться в диапазоне 42,3-42,8 грн. для доллара и 48-49,75 грн. для евро.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 грн для доллара и 0,20 грн для евро. В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3–0,5 грн и 0,5–0,7 грн для евро. Подробности — в материале ТСН.ua.