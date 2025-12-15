ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 16 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 16 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составила 42,24 гривны. Показатели евро и злотого не изменились.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,24 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,65 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,76 (+5 коп.)

Ранее говорилось, что 15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в диапазоне 42,1-42,6 грн (покупка-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 грн (покупка-продажа).

На наличном рынке курс будет находиться в диапазоне 42,3-42,8 грн. для доллара и 48-49,75 грн. для евро.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 грн для доллара и 0,20 грн для евро. В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3–0,5 грн и 0,5–0,7 грн для евро. Подробности — в материале ТСН.ua.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie