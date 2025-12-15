- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 16 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 16 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составила 42,24 гривны. Показатели евро и злотого не изменились.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,24 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,65 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,76 (+5 коп.)
Ранее говорилось, что 15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в диапазоне 42,1-42,6 грн (покупка-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 грн (покупка-продажа).
На наличном рынке курс будет находиться в диапазоне 42,3-42,8 грн. для доллара и 48-49,75 грн. для евро.
Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 грн для доллара и 0,20 грн для евро. В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3–0,5 грн и 0,5–0,7 грн для евро. Подробности — в материале ТСН.ua.