567
1 мин

Курс валют на 16 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных валюта вырастет в цене — гривна ослабнет снова.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на понедельник, 16 февраля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 февраля. Доллар добавил 11 коп. Евро вырос на 8 коп. Злотый прибавил в цене 3 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,10 (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,12 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,10 (+3 коп.)

Напомним, финансисты сообщили, когда украинцам выгоднее покупать доллары и евро. В то же время, эксперты предостерегают, что «идеального» дня для обменных операций не существует. Впрочем, в начале недели доллары традиционно дорожают, а к четвергу-пятнице курс немного снижается.

567
