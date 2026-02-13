- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 567
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 16 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных валюта вырастет в цене — гривна ослабнет снова.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 февраля. Доллар добавил 11 коп. Евро вырос на 8 коп. Злотый прибавил в цене 3 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,10 (+11 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,12 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,10 (+3 коп.)
Напомним, финансисты сообщили, когда украинцам выгоднее покупать доллары и евро. В то же время, эксперты предостерегают, что «идеального» дня для обменных операций не существует. Впрочем, в начале недели доллары традиционно дорожают, а к четвергу-пятнице курс немного снижается.