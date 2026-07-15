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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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335
Время на прочтение
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Курс валют на 16 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После нескольких дней рост валюты в Украине потерял в цене. В частности, 16 июля американский доллар — 14 копеек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 16 июля. Доллар уменьшился на 14 коп. Евро потерял 13 коп. В то же время, злотый остался без изменений.

Об этом свидетельствуют данные Национальный банк.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,74 (-14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,06 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,80 (0 коп.)

Как сообщалось, украинцам выплатят «зависшие» 6500 гривен зимней поддержки. Кабмин принял постановление, разрешающее провести такие выплаты трем категориям граждан. Это касается людей, которые подали заявление на получение помощи через приложение «Действие» или в бумажной форме, получили положительное решение, но деньги на счет не начислили.

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Дата публикации
Количество просмотров
335
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