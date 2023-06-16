Курс валют на 16 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными евро выросло, а злотый – наоборот.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подорожало еще на 6 коп. Злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,56 грн (+: коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,85 грн (-1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продают по 40,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,50 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" — 36,90-37,35 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн

"Ощадбанк" – 39,60 – 40,60 грн

"Укрэксимбанк" – 40,30 – 41,10 грн

"Райффайзен" – 39,90 – 40,65 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,86 – 9,05 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн

"Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения. С 16 июня предоставляется возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.

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