Курс валют на 16 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна демонстрирует признаки укрепления в начале рабочей недели.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 16 марта 2026 года. Начало недели ознаменовалось небольшим усилением позиций гривны относительно доллара и евро.
Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.
Курс валют НБУ 16 марта
На сегодня Нацбанк установил следующие официальные курсы:
доллар США — 44,1381 грн,
евро — 50,6661 грн,
польский злотый — 11,8747 грн.
Курс валют в банках — покупка/продажа
«Ощадбанк»: покупает доллар по 43,90, а продает по 44,35 грн. Курс евро составляет 50,55/51,2 грн.
«Приватбанк»: установил курс доллара на уровне 43,75/44,35 грн, евро — 50,10/51,1 грн, а злотого — 11,85/12,4 грн.
ПУМБ: предлагает доллар по 43,9/44,5 грн, евро по 50,4/51,1 грн, а польского злотого — 11,65/11,95 грн.
monobank: покупает и продает доллар по курсу 43,97/44,44 грн, а евро — по 50,41/51,01 грн.
«Райффайзен Банк»: доллар здесь стоит 43,9/44,33 грн, евро — 50,3/51,3 грн, а злотый — 11,4/12,2 грн.
OTP Bank: держит курс доллара на уровне 43,9/44,55 грн, а евро — 50,5/51,5 грн.
«Укрсиббанк»: предлагает обмен доллара по 43,85/44,45 грн, евро по 50,3/51,4 грн.
К слову, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что падение гривны не связано с войной на Ближнем Востоке, поскольку у НБУ есть рекордные 57 млрд долл. резервов для сдерживания курса. Экономист обвиняет регулятор в валютных спекуляциях под прикрытием глобального кризиса. Относительно прогноза курса 45 грн за дол., заложенного в бюджет-2026, Новак отметил, что реальный курс обычно не достигает таких показателей.