Курс валют на 16 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 16 мая. / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 16 мая. Доллар потерял 6 коп. Евро уменьшился на 20 коп., злотый - на 5 коп.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

1 доллар США - 41,47 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,38 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 10,93 (-5 коп.)

Как сообщают финансисты, курс валют в Украине поражает своей стабильностью, отмечают финансовые эксперты. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения – таковы главные новости на прошлой неделе на валютном рынке.

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