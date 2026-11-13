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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 16 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных украинская гривна усилится по отношению к евро и злотому, стоимость которых упала.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 16 ноября. Доллар вырастет на 4 коп. В то же время евро уменьшится на 11 коп., а польский злотый — на 4 коп.

Об этом стало известно из данных на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,42 грн (+4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро — 50,22 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,39 грн (-4 коп.).

Напомним, банкир Сергей Мамедов объяснил, где в Украине купить доллары по более выгодному курсу — не в обменниках или банковских кассах, а в мобильных приложениях финучреждений. Они соревнуются за клиентов и предлагают более привлекательные условия для онлайн-обмена. Кое-где они даже устанавливают курс себе в убыток, а недополученную прибыль компенсируют благодаря комиссиям за карточные расчеты.

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