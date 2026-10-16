Курс валют на 16 октября 2026 года: НБУ снизил стоимость доллара и евро

Американский доллар и европейская валюта подешевели / © Associated Press

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В пятницу, 16 октября, Национальный банк Украины снизил официальные курсы доллара и евро. Американская и европейская валюты продолжили дешеветь по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Официальный курс доллара США уменьшился на 0,0930 грн — от 44,9801 до 44,8871 грн. Таким образом, американская валюта снова удалилась от отметки 45 грн.

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Евро потерял 0,0372 грн — от 50,3453 до 50,3081 грн.

Несмотря на одновременное снижение обеих валют, евро остается дороже американского доллара. По состоянию на 16 октября, разница между их официальными курсами составляет 5,42 гривны.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют в октябре девальвацию гривны и к доллару. В частности, Андрей Забловский говорит, что курсовой коридор на межбанковском рынке к концу октября будет в пределах 45–45,3 грн/доллар (+30 коп), наличный рынок — до 45,5 грн/доллар в продаже.

Экономист Олег Пендзин рассмотрел два варианта: реалистичный и пессимистический. По первому курс доллара в октябре останется в пределах 45-45,5 грн/доллар. По второму (низкая вероятность) вырастет до 50 грн/доллар.

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