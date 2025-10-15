Курс валют на 16 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 октября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 41,76 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,76 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,53 (+30 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,40 (+9 коп.)

Ранее речь шла о том, что Национальный банк Украины поднял курс доллара до 41,6 грн, что стало самым высоким показателем с начала августа. По оценкам экспертов инвесткомпании ICU, к концу года стоимость доллара может превысить 42 грн. Регулятор продолжает постепенно ослаблять гривну, позволяя более широкие колебания обменного курса. При этом гривня несколько укрепилась по отношению к евро — до 48,1 грн/евро.

Одновременно объем валютных интервенций НБУ вырос вдвое - до 734 млн долларов. В начале недели спрос и предложение на валюту были сбалансированы, но уже ближе к выходным бизнес снова начал активно покупать доллары. Такая динамика свидетельствует о росте напряжения на валютном рынке.

По оценке аналитиков, НБУ, вероятно, столкнулся с повышенным спросом со стороны госструктур, поэтому был вынужден активнее продавать валюту из резервов. В то же время регулятор использовал ситуацию, чтобы еще больше ослабить гривну. Специалисты ICU ожидают, что в дальнейшем НБУ может периодически укреплять курс, а затем снова постепенно его снижать, что в конечном итоге приведет к курсу выше 42 грн/доллар до конца года.