Курс валют на 16 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,36 грн. Евро за выходные упал сразу на 37 копеек и стоит 38,27 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 10 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,43 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,8 грн. Покупают за 38,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,70 — 38,20 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,10 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" — 40,10 — 40,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,43 – 8,98 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,90 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

Как сообщалось, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют с 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НБУ отменил фиксированный курс гривны! Что это значит?

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