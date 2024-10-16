Курс валют на 16 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не перестает расти в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 16 октября. Доллар прибавил 2 коп. Евро потеряло 3 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,21 (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,92 грн (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,46 грн (-2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,60-45,60 грн
- "Ощадбанк" – 44,85-45,70 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,60 грн
- "УкрСиббанк" – 44,65-45,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,30-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Как сообщалось, пенсии в Украине в текущем году значительно выросли. Средний размер выплат с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7% до 5 851,86 грн.