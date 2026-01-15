Курс валют на 16 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 января По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 27 копеек и составляет 43,39 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 17 копеек) и злотого (добавил 7 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,39 (+27 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,43 (+17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,98 (+7 коп.)

Ранее речь шла о том, что евро приблизился к 51 гривне. По состоянию на 13 января средний курс продажи евро вырос на 22 коп. - до 50,92 грн

Реклама

Банкир сказал, стоит ли покупать валюту.

«Я бы не советовал скупать валюту „на все деньги“ в надежде заработать. Ведь инфляция свойственна не только Украине, но и США и ЕС. "Замораживание" средств в валюте не гарантирует потери их покупательной способности, какой бы устойчивой валюта ни была", - отметил Сергей Мамедов.