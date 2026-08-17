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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 17 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара США составляет 44,7061 гривны, курс евро вырос до 51,7080 гривны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 17 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 17 августа / © Getty Images

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют в понедельник, 17 августа. Доллар почти не изменил позиций, тогда как евро продемонстрировал более заметный рост.

НБУ установил официальный курс доллара на 17 августа на уровне 44,70 грн/доллар. Таким образом, украинская валюта ослабла на 1 копейку, по сравнению с пятницей, 14 августа.

Официальный курс евро составляет 51,70 грн. За выходные европейская валюта прибавила 15 копеек, ведь предыдущий курс был на уровне 51,55 грн.

Напомним, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украины.

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