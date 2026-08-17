Курс валют на 17 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 17 августа / © Getty Images

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Национальный банк Украины обновил официальный курс валют в понедельник, 17 августа. Доллар почти не изменил позиций, тогда как евро продемонстрировал более заметный рост.

НБУ установил официальный курс доллара на 17 августа на уровне 44,70 грн/доллар. Таким образом, украинская валюта ослабла на 1 копейку, по сравнению с пятницей, 14 августа.

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Официальный курс евро составляет 51,70 грн. За выходные европейская валюта прибавила 15 копеек, ведь предыдущий курс был на уровне 51,55 грн.

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Напомним, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украины.

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